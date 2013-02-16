Легкорельсовый трамвай в 2018 году свяжет Колпино и Рыбацкое

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16 февраля 2013, 12:19 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Проектирование линии легкорельсового трамвая (ЛРТ) от поселка Рыбацкого до города Колпино будет завершено в 2014 году. Об этом заявила на пятничном заседании комиссии Колпинского района по развитию застроенных территорий в Петербурге депутат Законодательного Собрания Елена Киселева.



Как сообщил «БалтИнфо» помощник депутата Киселевой, данную линию легкорельсового трамвая планируется проложить вдоль Петрозаводского шоссе до железнодорожной станции в Колпино.



«Более 40 лет колпинцы ждут улучшения транспортного сообщения с центром Петербурга. Наша задача - сделать все возможное, чтобы ускорить строительство легкорельсового трамвая. Для этого нам надо мобилизовать силы и стучаться во все двери. У меня есть ответ министра транспорта РФ, на основании которого можно надеется на возможность софинансирования нашего проекта из федерального бюджета, но для этого необходимо провести ряд процедур и согласований с федеральными властями. В любом случае, до 2018 года Петрозаводское шоссе и ЛРТ должны быть готовы, и наша задача выполнить этот план» - отметила Киселева.



До сегодняшнего дня депутат совместно с главой администрации Колпинского района Дмитрием Кобицким провели огромную работу по продвижению проекта строительства легкорельсового трамвая до Колпино. Многочисленные запросы в профильные комитеты городской администрации, губернатору, министру транспорта Российской Федерации; совещания с представителями различных структур и ведомств, обсуждение на советах директоров Ижорских заводов, привлечение к сотрудничеству местных органов власти.



Колпинский район является активно развивающимся промышленным центром Петербурга и занимает лидирующие позиции в городе по объему площадей, занятых промышленными объектами. В настоящее время более 12% всех промышленных площадей Петербурга сосредоточены в Колпинском районе и их число неуклонно растет. Благодаря стремительному развитию промышленности в районе появляется огромное количество новых высокооплачиваемых рабочих мест. Помимо местных жителей на работу в Колпино ездят граждане, живущие в других районах Санкт-Петербурга, что создает существенный поток пассажиров, как в общественном транспорте, так и на транспортных магистралях.