Грузовики MAN начнут выпускать в Петербурге с лета

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16 февраля 2013, 12:17 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Известный производитель грузовиков - компания MAN - в ближайшее время организует выпуск своей продукции на заводе, который находится в Петербурге. Об этом пишет автомобильный интернет-журнал Kolesa.ru.



Как сообщил генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн Рус» Томас Шнайдерхайнце, компания находится в стадии получения лицензии на осуществление опасного производства. В этом году сборка грузовой техники будет запущена, ориентировочно до конца июня.



Изначально немецкая компания планировала открыть российское производство еще во втором квартале минувшего года. Однако прошлой весной MAN перенес сроки на первый квартал текущего года.



Отметим, что компания подыскивает и новые потенциальные площадки для сборки своих машин. Как пояснил глава компании, Россия занимает второе место после Германии по объемам продаж и автопроизводитель рассматривает другие площадки для расширения производства, в том числе и рядом с уже существующей.



Меморандум о строительстве производства на территории Петербурга было подписано руководством MAN Truck&Bus AG и правительством города в апреле 2011 года. В начале прошлого года компания арендовала 20,7 тысячи кв. м в производственно-складском комплексе в поселке Шушары.