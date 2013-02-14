Леонид Ольшанский политически обвиняет страховщиков за ОСАГО

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14 февраля 2013, 17:52 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с сайта img.vz.ru

Почетный адвокат и вице-председатель «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил «АН-онлайн», что будет бороться с повышением страховых тарифов. Считает страховой бизнес узаконенным грабежом.

Л. Ольшанский, который кроме всего прочего является лидером движения «Гражданская инициатива московских депутатов», разъяснил ситуацию с ОСАГО. «Я знаю, что несколько компаний обратились к Шувалову, и написали: давай поднимать тарифы. Я им не верю. Страховой бизнес, по моему убеждению, необычайно выгодный. Однако, на мой взгляд, это узаконенный грабеж», - сообщил он.

По словам почетного адвоката, после неоднократного обращения в суды, в том числе, в Арбитражный с просьбой, чтобы в случае ДТП компенсация выплачивалась в полном объеме, Верховный суд, наконец принял решение, состояшее из нескольких аспектов. «Из-за которого они (страховщики – прим. ред) и задергались», - отметил он.

Верховный суд постановил: во-первых, в тех случаях, если человек забыл ключи в машине, не может предоставить вторые ключи, забыл техпаспорт или иной документ, то страховой случай все равно фиксируется. «До этого решения Верховного суда отказывали в выплатах, теперь суд сказал: «ДТП было – значит страховой случай был», - пояснил Л. Ольшанский.

Во-вторых, платить страховщики должны, по решению Верховного суда, платить за ремонт в полном объёме, даже если машина сгнила полностью – крыло, дверь, стекло…»Сколько в квитанции за ремонт (в чеке) указано, столько и будет должен выплатить страховщик, то есть это не нажива, а компенсация», - подчеркнул эксперт.

В-третьих, Верховный суд указал, что между пользователем машины (собственником, водителем) с одной стороны, и страховой компанией - с другой, применимы отношения закона «О защите прав потребителя». «Это их тоже косит, потому что по данному закону прав всегда потребитель, а магазин или банк всегда не правы, точнее не всегда, а несут ответственность», - объяснил вице-председатель «Движения автомобилистов России».

«Я их обвиняю политически», заявил Л. Ольшанский. После чего объясняет, что президент нашей страны Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин говорят, что в стране и в городе сложная социально-политическая ситуация. «Значит, мы обязаны не допускать социального взрыва. А если к нему есть предпосылки, то способствовать разрешению вопросов», - сказал эксперт.

Кроме того, Л. Ольшанский припомнил еще один аспект этого дела. «По мнению известных депутатов, адвокатов и экспертов в этой области, ОСАГО противоречит главному принципу Конституции – презумпции невиновности. То есть все люди сразу должны заплатить за то, чего они, может, и не совершат. То есть страхование должно быть только добровольным – людей должны убеждать. А они используют парламент для выкручивания рук, чтобы страхование было обязательным, что недопустимо», - рассказал он. После чего резюмировал, что он и его соратники «будут бороться (в определённых рамках) с любым повышением тарифов в наше сложное социально-политическое время».

Ранее свое мнение по поводу ОСАГО высказал «АН-онлайн» координатор движения автомобилистов «Синие ведёрки» Сергей Стоянов.