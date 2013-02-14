Координатор Синих ведёрок Стоянов объясняет ситуацию с ОСАГО страховым лобби

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14 февраля 2013, 16:36 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с Facebook Сергея Стоянова

Координатор движения автомобилистов «Синие ведёрки» Сергей Стоянов сообщил «АН-онлайн», что в России есть некое несоответствие между ценами на страховку и выплатами по страховым случаям. Система должна быть логичней, подчеркнул он.

С. Стоянов высказал мнение, что всегда есть рамки для повышения цен на ОСАГО, а также для повышения выплат по страховым случаям. «Можно говорить о том, что есть некое несоответствие – цены растут, а те услуги, которые предоставляются, не совсем отвечают заявленным потребностям», - отметил он.

Координатор «Синих ведёрок» пояснил, что заграничные автомобили сейчас и так дорогие, и, в любом случае, они стоят не так, как отечественный автопром. «При этом страховые выплаты не покрывают расходов на ремонт в случае ДТП», - напомнил С. Стоянов.

Кроме того, по мнению активиста-автомобилиста, сама страховая система несколько устарела и требует пересмотра как коэффициентов, так и принципа расчета страховых выплат. Он думает, что стоит взять базу ГАИ или страховщиков, чтобы выяснить, данные о водителях, которые не только не попадают в аварии, но и не нарушают правил дорожного движения. «Для них, может быть, стоит коэффициент как-то занижать. Для таких автомобилистов страховка должна быть дешевле, нежели для злоумышленников, которые очень часто и много нарушают ПДД», - предположил С. Стоянов.

По словам координатора «Ведёрок», можно предпринять какие-то «логичные вещи, которых у нас пока не присутствует (в сфере страхования – прим. ред.)». «Наверное потому, что существует довольно сильное страховое лобби, а автомобильного лобби практически не существует и мы тем более пока бессильны говорить об этом», - резюмирует он.

Ранее «АН-онлайн» писали, что крупнейшие страховщики ОСАГО подписали письмо о сложной ситуации на рынке обязательного автогражданского страхования и о своем намерении сократить этот бизнес. В письме отмечается, что сложности возникли в связи с внесением в Госдуму законопроекта о повышении выплат по ОСАГО. Кроме того, Верховный суд постановил недавно, что на ОСАГО должен распространяться закон «О защите прав потребителей».