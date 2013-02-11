В Москве устроят бессветофорное движение с помощью 20 тоннелей

В Москве Москомархитектура опубликовала проекты планировок будущей Северо-Западной хорды, Ленинского и Кутузовского проспектов — магистралей. Эти магистрали подвергнутся масштабной реконструкции в ближайшие два-три года.

Власти города хотят устроить здесь бессветофорное движение с помощью 20 тоннелей и эстакад. Северо-Западная хорда должна перенаправить потоки транспорта в объезд центра Москвы.

Эта магистраль не является новой дорогой. Она объединит сеть существующих улиц, которые расширят. В Москомархитектуре поделили будущую хорду на четыре участка. Первый — от МКАД до Можайского шоссе (2,2 км): там появится новая развязка между Сколковским шоссе и Витебской улицей, а также три внеуличных пешеходных перехода. Второй участок, от Можайского шоссе до Крылатской улицы (6 км), можно назвать одним из самых сложных из-за большого объема работ в жилом секторе. Здесь появится крупная развязка с двумя тоннелями между улицами Боженко, Толбухина и Смоленским направлением МЖД. Еще два тоннеля построят на пересечении с Молодогвардейской и Ельнинской улицами, кроме того, с помощью тоннелей будут перенаправлены потоки с Рублевского шоссе. Третий участок — от улицы Мневники до Ленинградского проспекта (4,4 км). Здесь построят дублер Крылатского моста, раздвоенный тоннель на пересечении с улицей Берзарина и семь внеуличных переходов. Четвертый участок пройдет от Ленинградского до Дмитровского шоссе (6,5 км): будет построено четыре тоннеля на Большой Академической улице.

Именно на этом участке Москомархитектура ожидает максимального улучшения пропускной способности в два-три раза.

Второй проект планировки описывает будущее столичной правительственной трассы — Кутузовского проекта и Можайского шоссе. Это направление считается одним из самых загруженных в городе . Крупнейший инфраструктурный объект — это 1,7-километровая шестиполосная эстакада, по которой пройдет Можайское шоссе от улицы Толбухина до Рябиновой. На пересечении Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе появится новая развязка (реконструкция Рублевки уже началась — большая часть этой магистрали пройдет над землей по эстакаде).

Третий проект — реконструкция Ленинского проспекта от площади Гагарина до МКАД. Как в случае с Северо-Западной хордой, бессветофорное движение будет организовано с помощью трех тоннелей (на пересечениях с Университетским проспектом, с улицей Дмитрия Ульянова, с улицей 26 Бакинских Комисаров) и двух эстакад (на пересечениях с улицами Кравченко, Пилюгина, Удальцова, Новаторов, Обручева и Лобачевского).

По оценкам экспертов, с момента разработки проекта до окончания стройки может пройти два-три года, пишет «Коммерсантъ».

Проект планировки является одной из первых стадий градостроительного планирования. Документ должен быть утвержден на Градостроительно-земельной комиссии Москвы, после чего будет разработан проект непосредственно строительства, который позволит оценить объем необходимого финансирования.

Объемы необходимого финансирования не обнародованы, но эксперты уже называют проект бессмысленной тратой денег.