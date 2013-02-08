В Москве на днях закроют участок Шелепихинского шоссе

В Москве движение транспорта по Шелепихинскому шоссе от Шмитовского проезда до Южного моста закроют с 13 февраля из-за строительства станции метро "Шелепиха".

В департаменте строительства СМИ сообщили, что маршрут объезда для автомобилистов предусмотрен по Шелепихинской набережной.

На подъездах к этому участку уже начали устанавливать знаки, информирующие водителей об изменениях в схеме организации движения. Работы будут вестись до конца 2015 года.