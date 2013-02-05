Сколько потратят депутаты и чиновники Петербурга на автообслуживание в 2013 году

ГУ АТП «Смольнинское» заключило контракты на транспортное обслуживание чиновников и депутатов в 2013 году, сообщает «Фонтанка».

По данным, на предоставление депутатам автомобилей с водителями выделено 140 млн рублей. Таким образом, на служебный транспорт в расчете на одного депутата из бюджета города за год будет потрачено 2 млн 800 тысяч рублей. По мнению экспертов, годовое обслуживание такой депутатской Toyota Camry обходится в сумму около 200 тысяч рублей в год. Это расходы на топливо, оплату страхования, транспортного налога, техническое обслуживание.

Расходы на наём водителя могут составить около 400 тысяч в год. На автотранспортное обслуживание администрации губернатора будут потрачены 11,3 млн рублей. Комитет по транспорту потратит на автотранспортное обслуживание 15,8 млн рублей, комитет по строительству — 14,8 млн рублей, комитет по охране памятников — 13,5 млн рублей, комитет по градостроительству и архитектуре — 12,8 млн рублей. Администрацией Выборгского района перечислит подрядчику за перевозки чиновников служебным автотранспортом 15,3 млн рублей.

Другие районы потратят на автообслуживание от 1,2 до 9,5 млн рублей. Что касается остальных городских служб, руководителям которых положен служебный автомобиль с водителем, то городская жилищная инспекция заложила в бюджете 14,4 млн рублей, ГАТИ — 9,7 млн рублей, Госстройнадзор — 7,4 млн, избирком — 6,4 млн. Все договоры были заключены комитетами и ведомствами вне торгов. АТП «Смольнинское» было признано этими бюджетными организациями единственным поставщиком необходимых им транспортных услуг в городе. В итоге это позволило организации сосредоточить в своем активе контрактов на общую сумму более 420 млн рублей, сообщает «В кризис.ру».