Петербургские дороги вошли в число самых опасных

У петербургских автомобилистов теперь есть законный повод предъявить претензии к коммунальщикам. У них самый надежный аргумент - статистика. Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг регионов.

Специалисты учитывали количество аварий, численность населения, протяженность трасс. Петербург занял третье место с конца. Опаснее Северной столицы только Приморский край и Владимирская область. Причем основные нарекания вызвали зимнее состояние магистралей и их очистка. В Саратове власти внедрили новую систему уборки улиц, и количество погибших и раненых в ДТП уменьшилось. А город поднялся на несколько строчек. В Москве, наоборот, ликвидировали отлаженную схему, и начался кавардак.

Аварий больше, столица скатилась на несколько позиций. - Как снегопад, так дорожную систему Москвы охватывает паралич, - констатировал руководитель организации «За безопасность российских дорог» Дмитрий Леонтьев. Зато в Петербурге стабильность. Как был на нижних строчках, так и остался. Не помогли смена губернатора, увольнения коммунальных чиновников, закупка новой техники. - В бюджете Петербурга на прошлый год почти полмиллиарда рублей выделили на безопасность дорожного движения, но ситуация прежняя, - пришли к выводу составители рейтинга. - Город с областью - по-прежнему одни из самых проблемных по дорожной безопасности регионов, пишет КП.