ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям

ГИБДД Москвы в понедельник, 4 февраля, обращается ко всем водителям. Сотрудники автомобильной инспекции в связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе убедительно просят быть предельно внимательными всех водителей, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим и избегать резкого торможения.

Особое внимание водителей просят обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

ГИБДД также призывает водителей соблюдать правила остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб.

В Москве идет сильный снегопад. Синоптики прогнозировали, что осадки будут до конца понедельника. Ожидается сильный вечер, порывы могут достигать до 15 м/сек - условия для создания гололеда.

К вечеру возможно образование огромных пробок.