Прокурор: Угнали,значит забудь,что у тебя была машина

На заседании расширенной коллегии ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти прокурор города Сергей Литвиненко заявил о проблеме угонов автомобилей, которые удается вернуть владельцу лишь в 4% случаев. Об этом в своем микроблоге в "Твиттер" сообщил член Общественного совета при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Александр Холодов.



По словам Холодова, в своем выступлении прокурор назвал целый ряд проблем в регионе. Так, факты свидетельствуют об ослаблении ведомственного контроля ГСУ, низком уровне работы с ранее судимыми, низком показателе раскрытия угонов, пишет «Газета.СПб».



"Литвиненко: Низкий показатель раскрытия по угонам автотранспорта — около 4%. Угнали, значит забудь, что у тебя была машина", — приводит Холодов слова Литвиненко .

Также в своем выступлении Литвиненко отметил: "14% от массива преступлений — сокрыто. Каждое пятое постановление о прекращении признано незаконным и отменено".



