Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2012 года

Эксперты независимой европейской организации Euro NCAP, подведя итоги на основе данных всех краш-тестов за 2012 год, составили и обнародовали список наиболее безопасных автомобилей, которые были распределены по классам.

О безопасности автомобилей судили по таким критериям: защита взрослых пассажиров, защита пассажиров-детей, защита пешеходов и наличие систем безопасности в машине.

По итогам анализа всех результатов эксперты обозначили восемь автомобилей, которые были поделены на семь классов. А в классе компактных минивэнов оказалось два победителя.

По данным Euro NCAP, самым безопасным автомобилем в классе супермини стал Renault Clio. По перечисленным выше четырем критериям он получил 88%, 89%, 66% и 99%, соответственно.

В классе компактных седанов победителем был выбран Volvo V40. Его результаты: 98%, 75%, 88% и 100%.

Из обычных седанов лучшим оказался BMW 3 Series - 95%, 84%, 78% и 86%.

В классе компактных минивэнов оказалось два победителя Fiat 500L и Ford B-MAX. Их результаты – 94%, 78%, 65% и 71% у "итальянца" и 92%, 84%, 67% и 71% у "американца".

Из компактных кроссоверов лидером по безопасности стал Ford Kuga с такими данными: 94%, 86%, 70% и 100%.

В следующем сегменте кроссоверов, уже более крупных, лучшим был признан Hyundai Santa Fe: 96%, 89%, 71% и 86%.

В классе микроавтобусов победил Ford Transit, у которого такие результаты: 84%, 90%, 48% и 71%, однако, показатель "защита пешеходов" у машин этого класса сильно понижен, передают интернет-СМИ.