30 млн евро на «салонный» завод

У петербургского автокластера в скором времени появится новый партнер. Международный холдинг Grupo Antolin, занимающийся производством компонентов для внутренней отделки салонов автомобилей, планирует построить в Тосненском районе новый завод. Об этом заявил вице-президент холдинга Ернесто Антолин Аррибас. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит около 30 млн евро.



Глава холдинга отметил. что количество рабочих мест на предприятии достигнет 300–350. При этом 30% от их числа — это вакансии для высококвалифицированных специалистов, инженеров. Вероятнее всего, компания построит завод на территории нового автокластера в Тосненском районе Лен­области. Холдингу потребуется территория в 7–10 га.

Ернесто Антолин отметил, что в ближайшее время компания начнет работать с заводами «Ниссан», «Тойота» и «Дженерал моторс».



По словам промышленного директора холдинга Франциско Сервера, объем продаж компании в России в 2012 году составил 12 млн евро, в 2013 м, согласно планам, достигнет 20 млн евро, а к 2016 году — 50 млн евро, сообщают "Новости Петербурга".



Напомним, что испанская Grupo Antolin является ведущим мировым проектировщиком и производителем компонентов для внутренней отделки салона автомобилей. Компания представлена в 23 странах, группа управляет 88 заводами по всему миру. Годовой оборот Grupo Antolin составляет 2 млрд евро.



В промзоне «Уткина заводь», расположенной в Ленинградской области, находится один из заводов компании — ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург». Он был открыт в марте 2011 года и специализируется на сбыте продукции на внутреннем российском рынке — для заводов Hyundai (Петербург), Ford (Ленобласть), Nissan (Петербург), Renault (Москва), Skoda (Калуга). Общий объем инвестиций Grupo Antolin в экономику Ленинградской области составляет 14 млн евро.