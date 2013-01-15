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NAIAS-2013 - автосалон в Дейтройте приоткрыл свои двери. ВИДЕО

15 января 2013, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

NAIAS-2013 - автосалон в Дейтройте приоткрыл свои двери. ВИДЕО
Кадр Первого канала.

Североамериканский международный автосалон в Дейтройте - крупнейшая и престижнейшая автомобильная выставка - распахнул свои двери сегодня для экспертов и представителей СМИ. С субботы увидеть достижения мирового автопрома смогут все желающие.

В дейтройте "Шевроле" открыл салон мировой премьерой своего спортивного флагмана "Корвет". Этой марке уже 60 лет и сегодня мир увидел авто седьмого поколения. 450 лошадиных сил, двигатель более чем на 6 литров и скорость разгона до 100 километров менее чем за 4 секунды.
Но "Шевроле" также не намерен отказываться и от своих бюджетных малолитражек. Эти машины хороши в городской среде, к тому же рост цен на бензин в Штатах подталкивает к выбору таких авто всё больше покупателей.

Крайслеровский "Джип" презентовал обновленную версию "Гранд Чероки", которая поступит в продажу в 2014 году. Это дизельный внедорожник с движком в 3 литра, и два бензиновых варианта 3,6 литра и самый мощный 5,7 литра.

"Форд" оснастил знакомые массовому покупателю модели "Фьюжен" и "Фокус" умными системами электронного управления. Дорогая начинка, еще недавно привилегия авто премиум-класса, теперь доступна и в бюджетном сегменте.

Японская "Инфинити" представила публике новый премиум-седан Q50: машина открывает еще одну линейку моделей этого производителя. А "Тойота" представила новый концепт-кар "Фурия". Так, говорят дизайнеры, через год или два будет выглядеть бюджетная и привычная для многих модель "Королла". Привезли японцы в Детройте и новый кроссовер "Rav 4", чуть больше старой модели, существенно переделан салон, он комфортнее и выглядит богаче. В Америке эту машину начнут продавать уже через месяц, в Европе - с весны.

Корейская "Киа" привезла в Дейтройт автомобиль скорого будущего, она посадила Бэтмена за руль своей модернизированной модели "Оптима". В салоне есть все для выполнения сложных секретных заданий, включая набор знаменитых летающих лезвий мирового борца со злом на случай реальной угрозы.

"Мерседес" показал на автосалоне новую линейку класса Е. Полный рестайлинг в четырех модификациях: от купе до универсала. Система безопасности помогает машине на скорости 50 километров в час самостоятельно затормозить если перед ней неожиданно появится пешеход.

Новое купе от БМВ 4-й серии - это тоже концепт-кар, но вполне реальный. Машина чуть больше в размерах, чем купе третьей серии, автомобиль должен поступить в производство уже летом этого года.

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