Нелегальные перевозчики вытесняются с петербургских маршрутов

За оказание некачественных услуг на общественном транспорте городские перевозчики оштрафованы на общую сумму 31 миллион рублей, сообщает «Фонтанка.ру». В первую очередь штрафные санкции коснулись нелегальных компаний.

В 2012 году транспортное ведомство совместно с сотрудниками ГУ МВД, Управлением автодорожного надзора, а также налоговой и миграционной службами провело 22 рейда. Осмотрено более 3 тысяч транспортных средств на 291 маршруте регулярных перевозок. Возбуждено 170 дел об административных правонарушениях, вынесено 191 постановление о назначении административного наказания. Изъято 109 транспортных средств, на которых осуществлялись незаконные перевозки.

Комитету по транспорту городской администрации удалось практически ликвидировать нелегальные компании, которые работали на не установленных городом маршрутах.