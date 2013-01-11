Новый автовокзал в Петербурге становится приоритетным проектом

Строительство железной дороги Лосево - Каменногорск будет ускорено, а новый автовокзал в Девяткино станет приоритетным проектом.

Об этом было сказано во время состоявшегося в четверг в Северной столице совещания, в котором приняли участие министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. На совещании обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры региона.

Особое внимание было уделено строительству железнодорожной линии Лосево-Каменногорск. По словам Максима Соколова, это один из крупнейших проектов развития железнодорожной инфраструктуры, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства с участием Инвестиционного фонда России. Общий предполагаемый объем инвестиций составляет 80 млрд рублей, из них 27,8 млрд - средства федерального Инвестфонда. В 2010 году выполнена первая часть комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская ОЖД» - запущено скоростное движение поездов «Аллегро».

По мнению министра, основные объемы работ по второй части проекта - переносу грузового движения на новую ветку Лосево - Каменногорск, - должны быть выполнены в 2013 году, и поэтому темпы строительства в ближайшее время необходимо ускорить.