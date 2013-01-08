Петербургский автопром пошел на рекорд

Петербургский автопром вышел на рекордные показатели к концу года. Почти в полтора раза больше автомобилей сойдет с конвейеров городского автокластера, чем в позапрошлом году.

В январе-ноябре 2012 года петербургские автомобильные заводы Toyota, GM, Nissan и Hyundai выпустили 356,8 тыс. автомобилей, что на 57% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб». Все предприятия, кроме Toyota, вышли на свои проектные мощности. Однако об увеличении объемов производства в следующем году заводы заявлять не спешат — никто с уверенностью не готов сказать, будет ли расти рынок в этом году. В ноябре автомобильные предприятия города произвели 39,8 тыс. автомобилей — на 32% больше, чем в ноябре 2011 года. Это абсолютный рекорд месячного производства за всю историю петербургского автопрома.

Заявленные мощности всех четырех автомобильных заводов города составляют на сегодняшний день порядка 380 тыс. автомобилей в год, что позволяет им производить примерно 32 тыс. машин в месяц. Однако, по расчетам «Auto-Dealer-СПб», при необходимости заводы города могут увеличить производительность в среднем на 20%, и, судя по результатам ноября, сейчас это происходит в полном объеме. Темпы впечатляют, ведь в прошлом году петербургские заводы выпустили всего 259 тыс. автомобилей. Причина столь бурного наращивания — в предстоящих новогодних каникулах. Автозаводы как бы запасаются впрок перед остановкой конвейера.

Лидером по объему производства автомобилей в Петербурге по-прежнему является Hyundai. По итогам года корейский автогигант произведет у нас 220 тыс. автомобилей. Завод находится на пределе своих мощностей, однако о их расширении пока речи не идет. По оценкам экспертов, General Motors в 2012 году выпустит 85 тыс., Nissan — 50 тыс. автомобилей. К 2015 году GM и Nissan увеличат объем производства — до 230 тыс. и 100 тыс. авто в год соответственно. Только Toyota в этом году еще не вышла на проектную мощность: с конвейера сошло 30 тысяч машин, а при полной загрузке эта цифра может достичь показателя в 50 тысяч.

Пока петербургский автокластер выпускает 10 моделей: Chevrolet Cruze, Opel Astra, Nissan Teana, Nissan X Trail, Nissan Murano, Infiniti FX, Infiniti M, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio. Из них пять — Solaris, Rio, Cruze, Astra и Camry — входят в топ 25 наиболее продаваемых моделей автомобилей в России. В отечественном автопроме доля петербургского автокластера равна приблизительно 20%.