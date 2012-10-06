Водители-дальнобойщики протестовали против платы за проезд в Подмосковье

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6 октября 2012, 08:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Водители-дальнобойщики в пятницу вечером протестовали против платного проезда в Подмосковье. Дальнобойщики собрались и заблокировали движение на 48-м километре трассы "Дон" в районе подмосковного населенного пункта Барыбино.

В результате образовалась огромная пробка. В полиции эту информацию опровергли и сказали, что все автомобили были выстроены в один ряд и никому особо не мешали, передает "Эхо Москвы".

Первая в Московской области платная дорога появилась с начала октября. Ею стал участок трассы М-4 "Дон" с 48-го по 71-й километр. Стоимость проезда составляет от 30 до 45 рублей.