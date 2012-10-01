Отсутствие грузовиков разгрузит МКАД почти на треть

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1 октября 2012, 20:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Запрет на движение грузового транспорта в дневное время по Московской кольцевой автодороге позволит разгрузить ее на 30%, заявил вице-мэр города, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.



Он отметил, что один грузовик занимает место пяти-шести средних легковых автомобилей, при этом ежедневно в Москву въезжает примерно по 150 тыс. грузовиков. Кроме того, важной проблемой является экологический класс грузовых автомобилей, который в настоящее время крайне низок, - пояснил чиновник на совещании в правительстве в понедельник.



"АН" писали, что запрет на движение грузовиков по МКАДу вступит в силу с 1 февраля следующего года.