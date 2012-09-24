Фурам, грузоподъемностью более 12 тонн, не дадут ездить по МКАД

По Московской кольцевой автодороге движение грузовых автомобилей в дневное время запретят уже с 1 февраля 2013 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Это касается больших фур, грузоподъемностью более 12 тонн. Как отметил Ликсутов, благодаря этой мере, по кольцевой автодороге пройдет на 150 тыс. грузовиков меньше. Каждая такая машина занимает место 4-5 легковушек.

"Экология, безопасность движения - все это будет решено и все это очень важно", - сказал Ликсутов, передает ИТАР-ТАСС. Он отметил, что в ближайшее время начнется установка дорожных знаков, которые будут предупреждать водителей о запрете проезда грузовиков днем.