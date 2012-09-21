В Москве стартует пилотный проект платных парковок

В Москве 1 ноября стартует пилотный проект платных парковок. На Петровке, Каретном ряду и на прилегающих улицах оставить свою машину можно будет только за деньги. Об этом рассказали накануне разработчики проекта.

Всего в указанном районе будет организовано около 600 машиномест. Стоимость одного часа парковки составит 50 рублей. Оплатить услугу можно сразу несколькими способами - через паркоматы, мобильные приложениями или с помощью смс.

"Контроль за оплатой, контроль за ситуацией на платной парковке будет осуществляться мобильными комплексами фото- и видеофиксации. Никакой парковочной полиции, парковочной инспекции, парковщиков, которые будут подходить и администрировать парковку, брать деньги, в концепции нет. Если вы увидите такого человека, вы должны будете понимать, что это незаконный парковщик, это мошенник. Единственное, что вы можете сделать - обратиться в органы внутренних дел с целью пресечения его деятельности", - сообщил первый замглавы столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Михайлов, передает ТВЦ.