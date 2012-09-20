В нижнюю палату российского парламента в четверг внесен законопроект, устанавливающий штраф в 3 тысячи рублей за разговор водителя по мобильному телефону во время движения.

Законодательная инициатива депутатов Новосибирской области предусматривает, что при повторном нарушении такого рода штраф увеличивается до 5 тыс. рублей, либо водитель может лишиться прав управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев, передал "Маяк".



Соответствующие поправки Заксобрание области предлагает внести в кодекс об административных правонарушениях.