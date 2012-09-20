В России скоро разговор по "мобиле" за рулём будет стоить 5 тыс.руб.
20 сентября 2012, 15:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В нижнюю палату российского парламента в четверг внесен законопроект, устанавливающий штраф в 3 тысячи рублей за разговор водителя по мобильному телефону во время движения.
Законодательная инициатива депутатов Новосибирской области предусматривает, что при повторном нарушении такого рода штраф увеличивается до 5 тыс. рублей, либо водитель может лишиться прав управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев, передал "Маяк".
Соответствующие поправки Заксобрание области предлагает внести в кодекс об административных правонарушениях.