Губернатор посетил автозаводы General Motors и Toyota

«Автомобильный кластер показал свою эффективность. Город заинтересован в его развитии», - сказал Георгий Полтавченко.

Сегодня губернатор Георгий Полтавченко ознакомился с производством автомобилей на заводах компаний General Motors и Toyota, а также провел рабочие совещания на этих предприятиях, сообщает пресс-служба Смольного. Как заявил Георгий Полтавченко, продукция автозаводов Петербурга пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и за ее пределами. Сегодня многие крупные автомобильные компании рассматривают возможность расширения производства в России. Поэтому на совещаниях обсуждался вопрос об участии города в создании наилучших условий для инвесторов - развитии необходимой инфраструктуры, дорожной сети и общественного транспорта. Губернатор отметил высокое качество производимых в Петербурге автомобилей. Так, петербургское производство занимает второе место по качеству среди автозаводов компании Toyota. «На петербургских автозаводах сегодня существует идеология качества. Всем предприятиям, стремящимся работать на уровне 21-го века, есть смысл с этой идеологией познакомиться поближе», - сказал губернатор.

Георгий Полтавченко также сообщил о намерениях компаний увеличить уровень локализации производства. В настоящее время на заводе Toyota он составляет 15% (планируется увеличить до 30%), на заводе General Motors – от 19% до 23% (в зависимости от модели) и будет увеличен до 50%. Вместе с тем, губернатор отметил, что сегодня логично ставить вопрос о существенном расширении локализации, что могло бы удовлетворить потребности всех петербургских автопроизводителей. Губернатор сообщил о перспективах развития автомобильного кластера в Петербурге. «Автомобильный кластер показал свою эффективность. Город заинтересован в его развитии», - сказал Георгий Полтавченко. По его словам, в активной стадии обсуждения находится вопрос о строительстве предприятия по производству тяжелых грузовиков концерна Man, идут переговоры с компанией Fiat.