Москвичи ударили квадропрбегом по дорогам Ленинградской области

Квадропробег «Санкт-Петербург – Москва» стартовал в воскресенье. Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе правительства Ленинградской области, маршрут движения, частично проходящий по территории Ленобласти, проложен организаторами пробега по лесным дорогам и составляет более 100 км.



В пробеге, организованном московским клубом любителей внедорожного мотодвижения «Партизан», участвуют представители нескольких московских квадроклубов (всего в пробеге принимает участие 21 человек на 12 квадроциклах и машинах технической поддержки). Финиш пробега запланирован на 18 августа.



Поздним вечером участники пробега прибыли в промежуточный базовый лагерь расположенный недалеко от города Кириши, а утром в понедельник продолжили движение, пересекая границу Ленинградской и Новгородской областей.

Организационную поддержку и сопровождение на маршруте, проходящем по Ленинградской области, оказали участники клуба любителей активного отдыха на квадроциклах «DULL-DOZER».



Перед началом квадропробега с приветственным словом к участникам обратился представитель организаторов пробега Андрей Слепухин, а помощник председателя областного комитета по дорожному хозяйству Сергей Нечаев приветствовал и вручил представителям московских квадроклубов памятные сувениры о пребывании на гостеприимной земле Ленинградской области.