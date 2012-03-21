В Кронштадте сгорели три иномарки

Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне в 3.30 ночи вспыхнула автомашина «Лексус-460», припаркованная у дома 7 по улице Восстания. Иномарка с госномером серии М ММ принадлежит 40-летнему местному жителю.



Автомобиль сгорел полностью. От него загорелись и частично выгорели еще две машины, стоявшие рядом – «Опель Астра» 53-летней жительницы Кронштадта и «Лексус-460» 44-летнего мужчины.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.



