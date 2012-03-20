Автомобиль уехал от кредита

Петербуржец только спустя полтора года узнал, что, передавая свой автомобиль для оплаты залога в банке некоему доверенному лицу, на самом деле в буквальном смысле подарил его совершенно постороннему человеку. Вскрылось все случайно. Сейчас мужчина все еще должен банку, а его машина в руках неизвестных лиц. «Фонтанка» узнала подробности схемы возможного мошенничества, а также спросила специалистов, что делать в таком нетривиальном случае.



Петербуржец Алексей был оштрафован за нарушение ПДД, пошел оплачивать квитанцию, а заодно зашел в свой районный отдел судебных приставов узнать, нет ли у него других каких-то не оплаченных счетов. И с удивлением узнал, что исполнитель Красносельского отдела УФССП по Петербургу буквально с ног сбился в поисках, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Управления. Уже год как в отношении него есть исполнительное производство на сумму порядка 800 тысяч рублей, а в сентябре было возбуждено еще одно - на 992 тысячи. Обе претензии ему выставил «Юниаструм-банк» по непогашенным кредитам.



Действительно, Алексей брал крупные суммы, в том числе и порядка 1,3 миллиона рублей в этом банке, однако считал, что по всем обязательствам с кредитной организацией рассчитался. Приставу, который неоднократно отправлял ему уведомления (которые, впрочем, по словам мужчины, он не получал, хотя и живет по месту регистрации), он рассказал, что еще в сентябре 2010 года встретился с неким мужчиной, представившимся весьма необычным именем Ларион. Он сказал, что является сотрудником компании «ДВ-авто», которая связана с банком договорными отношениями, продаст автомобиль Алексея - «Мерседес Бенц», а вырученные за него деньги вернет как раз в счет погашения кредита. Успокоенный таким вариантом, Алексей передал ему ключи и документы на машину, посчитав, что одной проблемой у него меньше. В разговоре с приставом он сказал, что у него якобы есть некие документы, подтверждающие законность сделки и не вызвавшие у него никаких сомнений, что деньги будут возвращены в банк. Правда, пока эти бумаги мужчина не предоставил.



Пообщавшись с приставом, потерпевший отправился в полицию — писать заявление с просьбой проверить и банк, и компанию «ДВ-авто», а также разыскать его автомобиль. Ущерб был оценен в 700 тысяч рублей. При этом, по некоторым данным, машина до сих пор числится на нем. Если бы сделка была бы проведена в соответствии законом, он вряд ли бы сохранил право собственности.



В «Юниаструм-банке» «Фонтанке» заявили, что они не являются официальным партнером упомянутой компании, следовательно, даже сотрудники указанной компании не имеют права совершать какие-либо действия от имени банка. В аналогичных случаях добровольной передачи транспортных средств для реализации с целью погашения задолженности по автокредиту с заемщиками составляется официальный договор с указанием всех существенных его условий, в том числе: информация об автомобиле, его состояние, согласованная цена реализации и реквизиты, по которым перечисляются денежные средства в случае продажи. При этом автомобиль принимается по акту приема-передачи.



Специалисты отмечают, что передача кредитного автомобиля на реализацию, когда не имеющий возможности погасить долг клиент «приезжает на машине и оставляет ключи», – нормальная практика. В то же время сама процедура такого погашения кредита чаще всего не прописывается. Есть и еще один нюанс: практически все кредитные организации в заключаемых договорах кредитования берут право уступить задолженность неким третьим лицам. Это могут быть коллекторские агентства и иные организации, но список официальных партнеров банка, имеющих право действовать от их имени, заемщику не раскрывается. Формально, Алексей мог предположить, что неведомое ему ООО «ДВ-авто» – законный представитель кредитной организации.



Однако, по словам старшего юриста компании Pen&Paper Алексея Добрынина, заемщик все-таки в таких случаях должен был как минимум проверить полномочия представителя банка, потребовав подлинник доверенности. Если от имени кредитной организации действует его партнер (некое ООО), то следует попросить предъявить оригинал договора, подтверждающего право такой компании обращаться от имени банка, в том числе с правом обращения взыскания на заложенное по договору имущество. Следует еще перед передачей автомобиля такому представителю обратиться за подтверждением полномочий посредника в сам банк. В таком случае, если к заемщику обратилось коллекторское агентство, то документом, подтверждающим его полномочия, будет договор цессии.



Банковская практика такова, что когда должник передает автомобиль кредитору, должны быть подписаны дополнительные соглашения об изменении места нахождения (хранения) автомобиля, о том, кто несет бремя сохранности имущества и т.п. (это если не соглашение об отступном, когда при передаче имущества прекращаются обязательства), уточнил «Фонтанке» заместитель управляющего филиалом «Абсолют Банка» в Санкт-Петербурге Андрей Рублев.



В любом случае, в сложившейся ситуации теперь придется разбираться не только приставам, но и полиции, проводящей проверку по заявлению пострадавшего автовладельца. Характерно, что в исполнительных производствах в отношении него, которые, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе УФССП, ведут красносельские приставы, банк ни в одном случае не просил обращать взыскание именно на исчезнувший в неизвестном направлении автомобиль. Кстати, если автомобиль будет все-таки найден, то банк сможет обратить на него свое требование о погашении задолженности. Это произойдет, ибо найденное имущество находится в залоге у банка, даже если новый собственник сможет доказать свою добросовестность и неосведомленность о прошлом машины, уверяют юристы.