"Автоваз" повысит цену на автомобиль Lada Granta

Компания "АВТОВАЗ" повысит рекомендованные розничные цены на автомобили Lada Granta с 1 апреля 2012 года. Цена на автомобиль Lada Granta в комплектации "стандарт" составит 239 тыс. руб. (рост 4,4%).

При этом варианты комплектации "норма" будут стоить 269 тыс. руб. (рост 5,1%) и 275 тыс. руб. (рост 5,8%). Также покупателям предложат новую комплектацию Lada Granta за 279 тыс. руб.. Она будет оснащена верхними поручнями, пепельницей и прикуривателем, теплопоглощающим тонированным остеклением и тремя L-образными подголовниками задних сидений.