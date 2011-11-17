На юге МКАД образовалась пробка длиной в 20 км

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17 ноября 2011, 10:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве утром во вторник образовалась пробка длиной в 20 км на внутренней стороне МКАД. Практически полнотью стоит участок от Капотни и до Ленинского проспекта. Общая ситуация в городе оценивается "Яндекс.Пробками" в 6 баллов.



Помимо этого, затруднено движение в центр от кольцевой дороги и до Третьего транспортного кольца по Каширскому шоссе и Волгоградскому проспекту. Практически невозможно въехать в город по Ленинградскому шоссе – здесь фиксируется пробка длиной более 10 км, передает Интерфакс.