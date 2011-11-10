Гепрокуратура РФ предложила упростить оформление документов о ДТП по ОСАГО

Минфин должен упростить процедуру оформления страховыми организациями документов о ДТП, поскольку автомобилисты предпочитают не оформлять аварии без полицейских, сообщила в четверг Генпрокуратура РФ.

Установлено, что несмотря на норму закона, позволяющую в определенных случаях оформлять документы о ДТП без участия полицейских, участники дорожного движения практически не используют эту возможность.

"Генпрокуратура РФ предложила Минфину России рассмотреть вопрос об упрощении способов оформления страховых случаев по договорам ОСАГО и фиксации ДТП без пострадавших", - отметила официальный представитель ГП РФ Марина Гриднева, передаёт РИА Новости.

Также прокуроры предлагают увеличить размер страховой выплаты потерпевшему в ДТП, в случае оформления документов об аварии без участия сотрудников полиции.