Ночью дороги Москвы обработают противогололедными реагентами

Предстоящей ночью коммунальные службы Москвы обработают особо опасные участки дорог противогололедными реагентами. Ночью возможны осадки в виде снега, но гололедица маловероятна.



Об этом "Интерфаксу" сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, применение реагентов будет осуществляться строго по схеме, отработанной на зимний период. Бирюков поручил обеспечить дежурство тягачей на опасных участках дорог.

Между тем, в Москве ухудшились метеоусловия. Начавшийся во второй половине дня мокрый снег с дождем привел к образованию множества пробок на дорогах города. "Яндекс.Пробки" оценивает ситуацию в городе в 7 баллов по десятибалльной шкале.