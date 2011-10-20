Власти столицы подтолкнут москвичей предпочесть электрокары автомобилям

Власти Москвы планируют помочь ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в создании сети зарядных станций для электромобилей, сообщил в четверг замглавы департамента транспорта столицы Юрий Мазикин.

Юрий Мазикин заявил на "круглом столе" в Госдуме по проблемам развития и законодательного регулирования экологичного транспорта, что власти Москвы в настоящее время рассматривают возможность размещения электрозаправок на перехватывающих парковках, которые будут оборудованы вдоль "вылетных" магистралей, сообщает пресс-служба МОЭСК.

К настоящему времени власти Москвы уже отобрали 11 участков для строительства таких парковок.

"Мы предполагаем совместить этот проект с проектом по созданию электрозарядных станций, который инициировал МОЭСК", - сообщил Юрий Мазикин участникам "круглого стола".

В конечном итоге такое решение, в случае его принятия и реализации, способно дать мощный толчок развитию личного электротранспорта в Москве, - отмечает МОЭСК.

Энергокомпания планирует оборудовать в Московском регионе 28 заправочных станций для электромобилей.

В качестве потенциальных мест их размещения рассматриваются объекты Московской объединенной электросетевой компании, которая планирует приобрести восемь машин различного класса для собственных нужд и проведения тестовых испытаний, территория дилерских центров компании "РОЛЬФ Импорт", осуществляющей продажу первого серийного электромобиля Mitsubishi i-MiEV, действующие автозаправочные станции, а также парковки некоторых деловых центров, торгово-развлекательных комплексов и даже частные домовладения.