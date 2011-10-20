АвтоВАЗ представит российского первенца Lada Ellada - электрокар завтрашнего дня

В Москве в рамках международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech-2011 пройдет презентация электрокара Lada Ellada, разработанного "АвтоВАЗом" и первых прототипов автобусов на электротяге, разработанных "Лиотехом".



На форуме, который Роснано проводит 26-28 октября 2011 года в Москве, на территории Экспоцентра, будет представлен универсал на базе отечественной Lada Kalina, оснащенный электромотором и батареями того же типа, что производит "Лиотех", и получивший имя Ellada.

Кроме того, вазовский электромобиль обладает полноразмерным салоном и стандартной ходовой частью. "Тесты показали, что ночной восьмичасовой зарядки электромобиля от обычной розетки (220В, 16А, 50 Гц) достаточно для пробега в городском режиме до 150 километров", - сообщает пресс-служба организаторов форума на rusnanoforum.ru.

Напомним, весной текущего года директор по внешним связям "АвтоВАЗа" Игорь Буренков отметил, что Волжский автозавод приступил к тестам прототипа электромобиля. О серийном производстве электрокаров на мощностях "АвтоВАЗа" речи пока не идет, так как в стране не созданы условия для их эксплуатации на дорогах.

На форуме также пройдет презентация первых прототипов автобусов на электротяге, разработанных ООО "Лиотех", проектной компанией корпорации ОАО "Роснано". Компания намерена представить электробус большого и малого классов. Последний создан на базе Ford Transit.

Прототипы будут доступны для демонстрационных заездов по территории Экспоцентра во время проведения форума.

Кроме частного и общественного транспорта "на батарейках", на форум приедет и другая автотехника, использующая электротягу, в том числе коммерческие автомобили, погрузчики и тракторы.