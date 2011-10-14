Третья по счету реверсивная полоса заработает в ноябре на Ярославском шоссе

В Москве на Ярославском шоссе в конце ноября заработает еще одна, третья по счету, полоса реверсивного движения. Две полосы уже действуют на шоссе Энтузиастов и на Волгоградке.



Заместитель мэра по вопросам транспорта Николай Лямов рассказал на совещании, посвященном вопросам развития Восточного административного округа, что реверсивную полосу на Ярославке планируется открыть к 20 ноября. По словам чиновника, полоса реверсивного движения на шоссе Энтузиастов позволила немного разгрузить трассу в часы пик.



Кроме того, Николай Лямов отметил, что в столице создана выделенная полоса для общественного транспорта и на Щелковском шоссе, "результаты ее работы таковы, что полоса позволила увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта с 18 до 25 км/ч". И в этой связи, власти планируют увеличить на данном шоссе количество автобусов и трамваев.



В свою очередь, руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев добавил, что к 15 ноября в рамках строительства магистрали Вешняки-Люберцы, планируется обустроить тоннели под Московской кольцевой автодорогой и выезд с внутренней стороны МКАД на эту развязку.