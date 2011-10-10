В Тольятти новый бюджетный седан АвтоВАЗа, который поступит в продажу в декабре, прошел первые испытания пассивной безопасности. В российские нормы, как стало известно в понедельник, результаты краш-теста уложились.

Краш-тест требуется для получения сертификации автомобиля, без которой машину нельзя будет выпустить на российский дороги.

Для ударных испытания была выбрана базовая комплектация машины, которая оснащается подушкой безопасности для водителя, сообщает сайт Клуба Lada Granta.

Согласно общепринятым правилам, Lada Granta разбили о деформируемый барьер с 40%-перекрытием на скорости 56 км/ч.

Каких-либо сюрпризов ждать вряд ли стоило: основа кузова новинки взята от Калины, соответственно, и результаты похожи. Степень деформации кузова и показатели датчиков в манекенах уложились в российские нормы, необходимые для сертификации автомобиля.

Необходимо подчеркнуть, что сертификационный краш-тест проходит по более щадящим правилам, чем испытания EuroNCAP. На Западе машины разбивают на скорости 64 км/ч, а тольяттинский краш-тест проведен на скорости 56 км/ч (в обоих случаях машины врезаются в сминаемый барьер с 40-процентным перекрытием).

А какую оценку может заслужить Lada Granta в краш-тесте EuroNCAP? Если результаты будут, чего следует ожидать, как у Калины, то, к сожалению, все печально.

Эксперты газеты Авторевю разбили Калину по европейской методике, и автомобиль получил лишь одну "звезду" (из пяти).

Вероятность травмы головного мозга водителя (так называемый критерий HIC) в полтора раза превысила опасный порог. Зафиксированная сила, ломающая позвоночник, оказалась на грани "красной зоны" -худший из возможных показатель.