Московские власти пойдут китайским путём

Столичные вылетные магистрали вылетные магистрали получат "дублеры", по которым пустят общественный транспорт, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Опыт с дублерами для автобусов "подглядели" в Пекине. В столице всего их будет 19.

По словам вице-мэра Москвы, сейчас городские власти "пробуют" выделенные полосы для общественного транспорта на основных магистралях.