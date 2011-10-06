Мэр столицы побывал на старейшем автомобильном заводе России. Сергей Собянин понаблюдал за сборкой автомобилей и пообщался с рабочими "ЗИЛа". Градоначальник заверил их, что будущее у завода есть.

На "ЗИЛе" необходимо запускать новые производства, потому что "на этих моделях далеко не уедешь", отметил Собянин.



На вопрос мэра Москвы о том, получают ли сотрудники зарплату, они ответили утвердительно.

Сергей Собянин пожелал успехов рабочим, добавив, что ведутся поиски инвесторов для развития завода, который в этом году отмечает 95-летие основания.