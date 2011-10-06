Собянин - к 95-летию "ЗИЛа": на пенсию рано, будем модернизировать!
6 октября 2011, 13:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мэр столицы побывал на старейшем автомобильном заводе России. Сергей Собянин понаблюдал за сборкой автомобилей и пообщался с рабочими "ЗИЛа". Градоначальник заверил их, что будущее у завода есть.
На "ЗИЛе" необходимо запускать новые производства, потому что "на этих моделях далеко не уедешь", отметил Собянин.
На вопрос мэра Москвы о том, получают ли сотрудники зарплату, они ответили утвердительно.
Сергей Собянин пожелал успехов рабочим, добавив, что ведутся поиски инвесторов для развития завода, который в этом году отмечает 95-летие основания.