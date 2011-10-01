Москва занимает четвертое место в мире по уровню проблем с парковками

В Москве трудно не только ездить, но и стоять. Корпорация IBM провела исследование в 20 крупнейших мегаполисах мира, анализ был посвящен проблеме парковок.



Водителей, в частности, спрашивали о том, как долго они ищут место для стоянки своего автомобиля? В российской столице 29% опрошенных сказали, что утюжат улицу от 11 до 20 минут. А каждый пятый автомобилист заявил, что ищет место для парковки до получаса! В среднем же у московских водителей этот поиск занимает около 20 минут. В Мадриде, Париже и Мехико показатель немного выше - 25 минут. При этом 30% водителей Найроби, столицы Кении, признались, что были случаи, когда они искали место для парковки более часа!

Интерес вызывает еще одно обстоятельство: 27% опрошенных водителей в течение последнего года ввязывались в спор за право припарковаться. В Нью-Дели тех, кто участвовал в таких разборках, было 58%, в Москве и Пекине - 34%, а вот в Стокгольме - всего 13%.

Исследователи составили и так называемый «Индекс парковок», подводит итог msk.kp.ru. Чем больше временных, экономических и психологических потерь доставляет парковка, тем рейтинг выше. Москва оказалась в лидерах. Она опередила даже Найроби и Мадрид, потому что там жители к пробкам относятся спокойнее, да и траты на бензин для них не так разорительны. А меньше всего проблем, как выяснилось, парковка доставляет жителям Лос-Анджелеса и Чикаго.



