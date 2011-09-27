В Москве проходит рейд по поиску машин с незаконными спецсигналами

В Москве проводится операция по выявлению автомобилей, незаконно использующих спецсигналы. Проверки проводятся на Новом Арбате, улице Знаменка и других улицах, расположенных недалеко от Кремля.



27 сентября в центре Москвы можно было увидеть, как спецслужбы при поддержке Также оперативники спецслужб проверяют подлинность различных пропусков, установленных на автомобилях, если они принадлежат тем или иным силовым ведомствам или государственным органам власти. По информации www.newsmsk.com, в ходе подобных мероприятий регулярно изымаются поддельные «корочки». Так в ноябре прошлого года в ходе совместного рейда, проведенного МВД, Федеральной миграционной службой, Федеральной службой охраны и ГИБДД, было проверено более 780 автомобилей, выявлено 86 административных правонарушений, 18 из которых были совершены сотрудниками внутренних дел. Некоторые водители предъявляли удостоверения с символикой МВД и других правоохранительных органов, а также несуществующих подразделений этих силовых структур - всего было изъято порядка 20 «липовых» удостоверений. Были также задержаны водители и автомобили с незаконно установленными проблесковыми маячками, звуковыми спецсигналами и номерными знаками специальных серий.

инспекторов спецбатальона ГИБДД, проверяют документы у водителей тех автомашин, которые имеют проблесковые маячки и, так называемые, "блатные" номера, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При выявлении нарушений "мигалки" изымаются, а в отношении водителей составляется протокол об административном правонарушении.



