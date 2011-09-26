Ленинградскому - Петербургскому автобусу 85 лет

Сегодня в Санкт-Петербурге проходят торжества по случаю юбилея открытия регулярного движения пассажирского автомобильного транспорта в Ленинграде. Традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости сегодня был посвящен 85-летию начала регулярного автобусного движения в городе на Неве.

В сентябре 1926 года лет автобусы вышли на первый городской автобусный маршрут, который пролегал тогда от Детскосельского (Витебского) вокзала через Загородный пр. и Комиссаровскую ул. к саду Трудящихся (нынешний Александровский). Эта дата является своеобразной точкой отсчета развития городского автобусного сообщения и, одновременно, существования первого в Ленинграде автобусного предприятия, ныне СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

После полуденного выстрела пушки в Иоанновском равелине Петропавловской крепости состоялось торжественное открытие выставки "85. Автобус и его история".

Петербуржцы увидят в экспозиции более 20 масштабных моделей автобусов и фотографии 1930-х — 2000-х годов продемонстрируют эволюцию автобусного транспорта в Ленинграде — Санкт-Петербурге на протяжении 85 лет. Здесь можно будет увидеть изображения первых отечественных автобусов, знаменитых «львовских» автобусов и венгерских «Икарусов», в свое время являвшихся неотъемлемой частью городской среды Ленинграда.

Дополнят этот ряд произведения живописи и графики, запечатлевшие повседневную жизнь города и горожан, одним из атрибутов которой был ленинградский-петербургский автобус. Любопытны и другие экспонаты середины прошлого века : маршрутные автобусные указатели, компостеры, билетные кассы, образцы билетов. Эти предметы несомненно напомнят старшему поколению горожан о недавнем прошлом городского транспорта — поездках без кондуктора, проездных талонах, самоконтроле пассажиров, первых скоростных маршрутах. На выставке представлена и форма водителя автобуса 1980-х годов и сумку кондуктора 1960–1970-х. Отдельный раздел выставки рассказывает о коллективе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», о людях, чей труд обеспечивает ежедневную работу этого популярного вида городского транспорта.