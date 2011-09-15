"Е-мобиль" будет стоить около 500 тысяч рублей

16 мая на сайте «Ё-Авто» появились данные, согласно которым самый дешевый мобильчик будет стоить 360 тыс. рублей, самый дорогой вариант – 490 тыс. рублей.

«Скорее всего, все опции будут включены в базу», - сообщил гендиректор предприятия "Ё-Авто" Андрей Бирюков. Запуск производственной линии запланирован на конец 2012 года, уточняет radiomayak.ru. Еще несколько месяцев уйдет на все технологические доработки, так что через несколько месяцев после запуска потребитель получит свои первые "Ё-мобили".

Уже есть предварительные заказы. Их количество превышает 155 тыс. и продолжает расти.