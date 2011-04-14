Уже завтра на Ленинградском шоссе может вдвое уплотниться пробка

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14 апреля 2011, 20:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Управление делами президента РФ начало перебазирование воздушных судов специального летного отряда президента России в "Шереметьево" в связи с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Внуково".

В "Шереметьево" уже созданы все условия для прилета и вылета первых лиц государства и сопровождающих, заверил Интерфакс пресс-секретарь Управления делами президента Виктор Хреков.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Внуково" закрывается на реконструкцию с 15 апреля. Именно через этот аэропорт, как правило, выполняются с советских времен правительственные рейсы. Реконструкция продлится ориентировочно до 30 июня.

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков не раз заявлял прессе, что "никаких неудобств регулярным рейсам и пассажирам это не доставит", однако, Росавиация подсчитала, что на время работы в "Шереметьево" президентского авиаотряда пропускные мощности снизятся на 15%, что может напрямую сказаться на работе более 50 авиакомпаний. Российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот", базирующийся в "Шереметьево", приготовился к снижению годовой выручки на 20-25%.

В связи со "спецобслуживанием" в аэропорту могут возникнуть проблемы и у автомобилистов, поскольку Ленинградское шоссе, которым теперь будут пользоваться высшие должностные лица и иностранные делегации, традиционно считается одним из самых загруженных.

Представитель управделами президента Виктор Хреков заверял, однако, что потери пассажиров "будут минимальными". Чтобы не создавать заторы на Ленинградском шоссе, первых лиц в "Шереметьево", возможно, будут доставлять вертолетами из Кремля. Но специалисты по охране памятников культуры предупредили, что вызываемая вертолетными винтами вибрация повредит старинным стенам кремлевских соборов, напоминает NEWSru.com.