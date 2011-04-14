Peugeot представил свой новый кроссовер до официальной премьеры

//Авто

14 апреля 2011, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Французский автопроизводитель Peugeot обнародовал фото нового кроссовера, официальная премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае. Модель под именем SxC представляет собой элегантный концепт-кар.



Габариты новинки от "Пежо" - 4870 м в длину, 1610 мм в высоту и 2035 мм в ширину.



Под капотом кроссовера 1,6-литровый бензиновый мотор THP, развивающий 218 л.с. Вкупе с 95-сильный электромотором силовая установка обладает общей мощностью в 313 "лошадей".



Новый концепт автопроизводитель создал специально под китайский авторынок.







