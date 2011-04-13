По новой трассе в Петербург из Москвы до Химок можно будет промчаться задаром

//Авто

13 апреля 2011, 20:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Плату с автомобилистов на платной скоростной автодороге Москва-Петербург будут собирать на четвертом километре от МКАД в районе Химок, сообщил первый заместитель председателя правления госкорпорации Автодор Сергей Кельбах.

Стоимость проезда по трассе составит 3 рубля 62 копейки за один километр или чуть меньше 2,5 тысяч рублей за весь маршрут.

Первый участок трассы протяженностью 43 километра будет завершен к маю 2014 года.

Решение о строительстве скоростной платной трассы Москва-Петербург было принято в 2006 году. Изначально планировалось завершить дорогу к 2014 году, однако работы постоянно откладывались.

По последним данным, возведение трассы должно начаться в апреле-мае 2011 года. При этом полностью сдать в эксплуатацию дорогу общей протяженностью 684 километра планируется до 2018 года.

Стоимость проекта составит 500-550 миллиардов рублей.