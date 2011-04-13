Через полтора года из-под Петербурга выедут первые «ё-мобили»

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13 апреля 2011, 16:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Первая очередь сборочного завода «ё-мобилей» будет запущена не позднее сентября 2012 года в Марьине под Санкт-Петербургом.

Строительство сборочного завода вместе с организацией производства грузовых автомобилей "Яровит Моторс" и производства комплектующих "Техноэксим" будет стоить 2,5 миллиарда рублей, сообщает в среду пресс-служба администрации северной столицы.

Сначала завод будет выпускать 45 тысяч «ё-мобилей» в год. После ввода в строй второй очереди объем производства удвоится.

Строительство завода "Яровит Моторс" будет также осуществляться в две очереди, запуск первой очереди запланирован на 1 октября 2012 года. Планируемый объем - 6 тысяч грузовых автомобилей в год.

Завод по производству компонентов "Техноэксим" будет строиться в три очереди, с началом выпуска первой продукции не позднее 1 сентября 2012 года. Планируемый объем производства после запуска первой очереди составит 50 тысяч комплектов в год.

"Ё-Авто" на 51% принадлежит компании "Яровит", а на 49% - группе "Онэксим". В декабре прошлого года глава группы "Онэксим" (владеет 49% "Ё-Авто") Михаил Прохоров представил три действующих образца гибридного автомобиля, получившего название "Ё-мобиль" - хэтчбэк, фургон и кросс-купе. О разработке проекта "народного автомобиля" бизнесмен заявил еще в начале 2010 года. Планируется, что топливом для автомобиля будет служить бензин или газ, а вместе с двигателем внутреннего сгорания будут работать и электромоторы, которые будут приводить машину в движение, уточняет РИА Новости.

Компания "Яровит Моторс" организована в Санкт-Петербурге в 2005 году, является производителем полноприводных грузовых автомобилей повышенных нагрузок, выполняющим полный цикл работ от разработки конструкторско-технологической документации до изготовления конечного продукта. Компания производит автомобили, в модельный ряд которых входят грузовики, самосвалы, седельные тягачи, бетоносмесители.

"Техноэксим" занимается производством систем, агрегатов и компонентов для автомобилей.