В Москве первый электробус может начать перевозить пассажиров в 2012 году

//Авто

11 апреля 2011, 17:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве первый электробус может начать курсировать по улицам города уже в 2012 году. Руководитель столичного департамента науки и промышленной политики Евгений Балашов рассказал, что Сергею Собянину в Казани был показан пилотный проект.

"Если мы сегодня принимаем решение дофинансировать проект в 2011 году, то к 2012 году мы получаем городской электромобиль, экологически чистый, отвечающий всем современным требованиям", - сказал Балашов.

Напомним, столичный градоначальник на заводе "Таткабель" в Казани ознакомился с совместной разработкой компании "Соллерс" и московской корпорации "Компомаш" - микроавтобусом-электромобилем.

Балашов уточнил, что разработки транспортных средств на электродвигателях ведутся еще на двух московских площадках.

"В Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте в настоящее время идет работа над созданием электробуса, гибридного транспорта. В корпорации "Компомаш" ведутся работы, связанные непосредственно с технологией "мотор-колесо" на электротяге", - отметил Балашов. Он считает возможноым, что электромобиль вытеснит к 2015 году потенциальные аналоги, сообщает РИА Новости.

"Экологически чистый транспорт - это входит в понимание комфортной, инновационной жизни", - подчеркнул руководитель столичного департамента науки и промышленной политики Евгений Балашов.