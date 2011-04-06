Алибасов-младший: Мои друзья с автоправами в год отдают ГАИ по 80 тысяч рублей

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6 апреля 2011, 15:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Сын и тезка продюсера Бари Алибасова восемь лет ездит на автомобиле по России без прав и получать их не собирается.

«Во-первых, меня часто возит водитель. Во-вторых, если нет прав, то дешевле ездить, чем если права есть. Мои друзья в среднем отдают гаишникам 80 тысяч рублей в год, а я всего 15 тысяч рублей. Основные деньги выплачиваются, когда прав лишают. А я максимум уезжаю за 500—600 рублей, потому что отбирать у меня нечего, если я даже через двойную сплошную еду или с большим превышением скорости. Так что мне выгоднее ездить без прав», заявил он Газете.Ru, в среду.

Алибасов пришел в газету рассказать правду о ДТП из-за которого он на этой неделе два дня провел в изоляторе с уголовниками.

Он рассказал, что перед аварией он встречался с друзьями и выпил два бокала вина. Потом он подвозил их на Малую Бронную. Отъезжая задом, столкнулся с автомобилем Lada, предложил водителю денег за ущерб, но тот вызвал милицию. Инспекторы ГИБДД сразу почувствовали запах алкоголя. Алибасов спросил милиционеров, как избежать строгого наказания, и, как он утверждает, те посоветовали отказаться от медицинского освидетельствования на алкоголь, раз уж сам сознался. «Они говорили, что в этом случае будет штраф в 3000 рублей через суд. Ну, я и подписал протокол», рассказал он.

Судья, к которому он попал, проведя девять часов в отделении полиции, заявил, «что самое плохое, что я мог совершить, это отказаться от медицинского освидетельствования», – добавил он.

По мнению Алибасова, совет инспекторов был настоящей провокацией. Он утверждает, что видел еще четырех человек, которые отбывали наказание после совета полицейских отказаться от медицинского освидетельствования.

Алибасов намерен посовещаться с адвокатом и предъявить претензии к провокаторам от ГИБДД.

Согласно статье 12.7 КоАП, за вождение транспортным средством без прав предусмотрен штраф в 2,5 тыс. рублей. При этом если водитель сел за руль, будучи лишенным прав, то ему грозит 15 суток ареста. «Человек со стажем 30 лет выехал на встречную, его лишили прав, если сядет за руль - 15 суток ареста, а тот, кто никогда прав не имел, садится за руль и будет наказан всего двумя с половиной тысячами рублей, — замечает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. — Наше законодательство провоцирует тех, кто не имеет права управления не получать этого права», добавляет Газета.Ru.