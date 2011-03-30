ПТС для машины будет оформляться по новым правилам

Министерство юстиции зарегистрировало совместный приказ МВД, Минпромторга и Федеральной таможенной службы, который предполагает новый порядок оформления главного документа машины – паспорта транспортного средства.

Приказ меняет порядок подачи заявления на оформление авто в свою собственность. Подавать заявление и документы на переоформление ПТС после вступления приказа в силу может как собственник, так и владелец машины, то есть тот, кто ей пользовался до сих пор по договору лизинга, передает "Российская газета".

Еще одно новшество приказа касается цвета авто. Если владельцу машины надоел цвет "железного коня" и он решился на оклейку специальной пленкой, то это нужно оформить. В новом Положении появится новая формулировка - цвет, "нанесенный на наружные поверхности кузова". То же касается и любителей аэрографии - в этом случае указывается либо преобладающий цвет, либо то, что кузов окрашен в мультицвет.