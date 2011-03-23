Заводы Suzuki Motor Corporation закрываются в Японии

Из-за нестабильной поставки комплектующих Suzuki Motor Corporation приостановила работу своих заводов по сборке автомобилей в Японии. Исключение составят машины, уже находящиеся на конвейерных линиях: их сборка будет завершена.



"В связи с нестабильностью поставок некоторых необходимых комплектующих с заводов, расположенных в зоне бедствия, Suzuki Motor Corporation приостанавливает деятельность предприятий по сборке автомобилей. Вместе с тем остальные предприятия, например, по сборке двигателей, будут работать 24 и 25 марта (только дневная смена) используя оставшиеся запасы компонентов. Решение о возобновлении деятельности предприятий после 28 марта будет принято после оценки ситуации", - сообщила компания.