"АвтоВАЗ" планирует повысить цены на свою продукцию

"АвтоВАЗ" собирается повысить цены на свою продукцию. Как сообщил вице-президент компании по маркетингу и продажам Артем Федосов, это возможно во второй половине года.



Однако, по его словам, в первом полугодии дополнительного повышения цен не ожидается.



Кроме того, в июле «АвтоВАЗ» намерен возобновить поставки автомобилей в Европу. С первого числа для европейского рынка будут производиться «Лада Калина» и «Приора», а с 1 октября «Лада 4х4».