Московские власти собираются создать "парковочную полицию", обязанностью которой будет вести контроль за соблюдением автолюбителями правил стоянки или остановки в том или ином месте.



Об этом сегодня на заседании Делового клуба заявил представитель мэрии Москвы в Совете Федерации Юрий Росляк. По словам сенатора, законопроект о создании "парковочной полиции" может быть вынесен на рассмотрение Мосгордумы уже в весеннюю сессию. А предложение о создании такой структуры в столице готовит департамент транспорта Москвы.



Юрий Росляк сказал по этому поводу: "Мы к этому придем. Рано или поздно подобная структура будет создана. Если нарушителю на лобовое стекло положат штрафную квитанцию, вне зависимости от того, выкинет он ее или нет, наказание будет неотвратимым".



После того, как мэр Москвы Сергей Собянин призвал реформировать транспортную систему мегаполиса и предложил для этого целый ряд мер, в Москве начали активно бороться с незаконной парковкой и пробками. В рамках первоочередных мероприятий по решению транспортных проблем мегаполиса и было решено создать в столице аналог зарубежной парковочной полиции, передает Интерфакс.