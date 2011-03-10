На МКАД выстроилась пробка длиной в 14 км

В Москве затруднено движение. Огромная пробка длиной в 14 км образовалась на внутренней стороне МКАД от Проектируемого пр. №5396 до Варшавского шоссе.



Индикатор "Яндекс.Пробки" в 10:15 по мск оценивал пробки на 6 баллов ("движение затруднено"). На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от пересечения с Кутузовским проспектом и до Новослободской улицы образовалась пробка длиной около пяти километров. Крайне затруднено движение в центр города от МКАД по Ленинградскому и Волоколамскому шоссе.